Российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры 2020 года под нейтральным флагом.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии.

Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с ВАДА, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает», – цитирует «Р-Спорт» генерального секретаря федерации бокса России Умара Кремлева.

Согласно санкциям ВАДА, российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.

Комитет спортсменов ВАДА может обратиться в CAS, чтобы отобрать у России право на нейтральный флаг

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