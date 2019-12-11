Getty Images
Боксеры отказались ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
Их медали разыграют спортсмены из других стран.
Российские боксеры отказались ехать на Олимпийские игры 2020 года под нейтральным флагом.
«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения. Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии.
Думаю, нужно выйти на какое-то соглашение с ВАДА, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. Я много раз говорил, что Россия является великой спортивной державой, все турниры на территории нашей страны проводятся на самом высочайшем уровне. Такую планку мало кто выдерживает», – цитирует «Р-Спорт» генерального секретаря федерации бокса России Умара Кремлева.
- Согласно санкциям ВАДА, российские спортсмены в ближайшие четыре года выступят на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.
- Также Россия лишилась права на проведение крупных международных турниров.
Комитет спортсменов ВАДА может обратиться в CAS, чтобы отобрать у России право на нейтральный флаг