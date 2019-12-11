Российский боксер Михаил Алоян будет участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом, если такое распоряжение даст президент РФ Владимир Путин.

«Если скажет президент, он сам спортсмен, что надо ехать, то надо забыть все это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же активно тренироваться», – цитирует 31-летнего Алояна ТАСС.

Алоян – серебряный призер Лондона-2012. Такого же результата он добился в Рио-2016, но позже у спортсмена нашли допинг, второе серебро было изъято.

В 2017 году Алоян перешел в профессиональный бокс.

ВАДА запретило российским спортсменам выступать на крупных соревнованиях под национальным флагом.

Боксеры отказались ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

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