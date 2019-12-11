Не успела Россия подать апелляцию на решение ВАДА о четырехлетнем отстранении сборной на главных международных соревнований, как федерация бокса заявила, что спортсмены не поедут без флага в Токио-2020.

«Это неправильное и запланированное решение. Видно, что у них стоит задача не найти тех, кто нарушил кодекс, а обвинить нашу страну. Это посыл нашим руководителям федераций, которые должны работать на международной арене, чтобы наши представители были во всех комиссиях. Надо задуматься также и спортивным функционерам, никто не смог справиться со своими полномочиями!

Что касается бокса, то я разговаривал с ребятами, они говорят, что едут на Олимпиаду не для того, чтобы получить медаль, а для того, чтобы на пьедестале звучал наш гимн и поднимался наш флаг! Мы без родины и флага не ездим, мы хотим представлять нашу страну, это наша задача. Ради этого мы столько лет с детства готовимся, чтобы почувствовать то ощущение, когда играет гимн и поднимается флаг! А получить финансы или известность… Мы лучше пойдем в профессиональный бокс и станем чемпионами мира, где получим больше известности и денег, чем олимпийский чемпион. У ребят такая задача.

Умар КремлевGetty Images

Сборная России по боксу без гимна и флага не едет. Это не моя позиция, это позиция наших ребят. Как ребята посчитают, такое и будет решение. Моя задача поддержать их. Вся национальная сборная, которая готовилась к Олимпиаде, они все едины. Мы не поедем без гимна и флага», – заявил генсек организации Умар Кремлев.

Eurosport.ru связался с несколькими российскими боксерами, большинство до окончательного решения комментариев давать не стали. «Как руководство скажет, так и будет», – сказал один из них.

Один из членов сборной России по боксу дал чуть более развернутый комментарий: «Для каждого спортсмена Олимпиада – вершина. Все хотят туда попасть, но мы пока не понимаем, как это будет происходить. Лично я просто хотел бы выступить. Нейтральный флаг – плохо, хотелось бы представлять свою страну, но это то, к чему мы стремились всю свою жизнь. Сейчас мы надеемся на апелляцию, что мы все-таки будем официально представлять Россию.

За всех говорить не могу, у меня есть переживания – как все это будет. Но еще раз скажу – это одно из самых главных событий, которого все спортсмены ждут. Я бы 100% хотел поехать. Думаю, что все адекватные люди понимают, что все это [санкции] делается для того, чтобы задеть нашу страну, но никак не спортсменов».

Кто выступает за бойкот Олимпиады в Токио?

Одним из самых ярых сторонников полного бойкота Игр является вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который предлагал бойкотировать и Пхёнчхан-2018: «Мы не нашли достойного ответа на первый раунд травли российских спортсменов, когда согласились ехать в Пхёнчхан под белым флагом, и нам предлагают еще пару раз съездить под белым флагом. Решать, конечно, будут спортсмены, я не спортсмен, но я считаю, что играть в карты с шулером бессмысленно.

Ехать никуда не надо. Надо организовывать свои соревнования, и надо создавать условия для того, чтобы эти четыре года не пропали даром для наших олимпийцев и нашего олимпийского спорта. Россия это вполне может сделать. И пока наша страна не займет жесткую позицию в этом вопросе, понимания со стороны функционеров ВАДА не будет.

Жесткая позиция – это бойкот, это отсутствие команды России на Олимпиаде».

Известный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин не говорил о бойкоте, но предложил провести альтернативную Олимпиаду: «Если арбитраж не увенчается успехом, то надо думать не о том, что произошло, а о том, что будет. Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр. На месте спортивных руководителей думал бы о том, как нам создать обстановку, которая в это трудное время поддержит наш спорт».

Алексей Мишин и Елизавета ТуктамышеваInstagram

Открыто о бойкоте никто из мира бокса кроме Кремлева не выступал. Бронзовый призер Лондона-2012 Миша Алоян считает, что решение должен принять президент России: «Если скажет президент Владимир Путин – он сам спортсмен, – что надо ехать под нейтральным флагом на международные соревнования, то надо забыть все это, политику. Надо ехать, тогда мы будем так же активно тренироваться».

Как выступали боксеры на последних Олимпиадах и ЧМ?

С последних трех Олимпийских игр боксеры сборной России не уезжали без золота: в 2008-м победили Алексей Тищенко (до 60 кг) и Рахим Чахкиев (до 91 кг), в 2012-м – Егор Мехонцев (до 81 кг), в Рио-2016 – Евгений Тищенко (до 91 кг). По подиумам ситуация следующая: Пекин – 3 медали (2-0-1), Лондон – 6 (1-2-3), Рио – 4 (1-0-3).

Триумфально завершились для России мужские и женские чемпионаты мира-2019. Мужчины завоевали три золота и бронзу, уступив в медальном зачете только команде Узбекистана из-за одной серебряной медали. Женщины общий зачет ЧМ выиграли, принеся России три золота, серебро и две бронзы.

Может ли федерация запретить спортсменам ехать в качестве нейтральных атлетов на Олимпиаду и ЧМ?

Спортивный юрист Артем Пацев прокомментировал Eurosport.ru юридическую сторону бойкота со стороны отдельной федерации:

«Спортсмены, насколько знаю, не являются членами федерации. Олимпийскую команду формирует не федерация, а ОКР.

Можно предположить, что федерация может повлиять на выбор спортсмена, обращаться ли ему за статусом нейтрального спортсмена или нет, через принятие какого-нибудь внутреннего регламента или приказа о том, что это будет расценено как дисциплинарное нарушение внутри самой федерации. И то, это довольно странно. Если такие взыскания будут выноситься, то это будет предметом обжалования и, думаю, успешного. Есть российский спортивный арбитраж, есть CAS».

Чемпионаты мира

«Не очень понимаю, в каком сейчас статусе международная федерация (AIBA, в июне 2019 года МОК приостановил признание федерации из-за нескольких коррупционных скандалов – Eurosport.ru). Пока вообще непонятно, кто будет рулить мировым боксом – кого признает МОК в качестве всемирной федерации. Их же существует много, признана была только AIBA. Она проводила ЧМ, другие организации тоже проводили чемпионаты мира по своим версиям. Они под требования кодекса ВАДА не подходят – там вообще нет ограничений по формированию сборной России под своим флагом».

О возможных санкциях за бойкот Токио

«Россия не может бойкотировать соревнования, куда ее никто не приглашает. Если санкции после CAS вступят в силу, то речь не будет идти о том, хочет направлять Россия кого-то или нет – она просто не сможет это делать».

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