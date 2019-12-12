40-летний российский боксер Александр Поветкин заявил, что отказался бы выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Тяжелый вопрос. Нас опять несправедливо наказали. Хочется, чтобы наши ребята поехали на Олимпиаду. Да, хочется выступать под своим флагом. Тут дело каждого. Но я под нейтральным флагом не поехал бы», – приводит слова спортсмена РИА «Новости».

Поветкин – олимпийский чемпион в тяжелом весе.

Ранее генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что российские боксеры могут бойкотировать Олимпиаду в случае, если их не допустят к выступлениям под флагом России.

Федерация бокса России объявила о бойкоте Олимпиады. Насколько это законно и что говорят спортсмены

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