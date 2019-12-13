Бывший чемпион мира по версии WBA россиянин Федор Чудинов защитил титул континентального чемпиона WBA в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке, прошедшем во Владикавказе, он выиграл у бывшего чемпиона мира француза Хассана Н'Дама Н'Жикама по очкам.

Теперь в послужном списке 32-летнего Чудинова 22 победы (15 нокаутом) и два поражения. Он владел титулом чемпиона мира по версии WBA в весовой категории до 76,2 кг в 2015-2016 гг., один раз его защитил. Чудинов занимает первое место в рейтинге WBA, 6-е – в рейтингах IBF и WBC, 11-е – в рейтинге WBO.

35-летний Н'Дам Н'Жикам потерпел пятое поражение, также на его счету 37 побед (21 нокаутом). Он владел титулами временного чемпиона мира WBA (2010-2011, 2016) и WBO (2012)

В 2017 году Н'Дам Н'Жикам завоевал пояс регулярного чемпиона мира WBA, но уже в следующем бою его упустил.

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