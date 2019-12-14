Российский боксер Сергей Ковалев считает, что поведение после поражений определяет характер человека.

«В фильме «Человек-паук» я услышал фразу: «Человека судят по тому, как он справляется с поражением». С тех пор я не могу отделаться от ощущения, что сценаристы украли одно из моих основных жизненных правил.

В молодости заводчик питбулей объяснил мне, почему собаки, у которых нет ни одного поражения, стоят дешевле, чем те, которые проигрывали. Он сказал, что только поражение может показать истинный характер бойца и готовность идти до конца, несмотря на сломанные ноги или большую потерю крови. У поражения может быть много причин: ошибки в подготовке, неверный выбор тренировочного лагеря, некачественная фарма. Но умение не сдаваться всегда будет стоить дороже любых триумфальных шествий.

Именно то, как ты ведешь себя в поражении, определяет кто ты: человек-паук или человек-пук. Казалось бы, разница всего в одной букве, но смысл меняется кардинально. Да, и на всякий случай, я впервые в своей карьере с 1994 года взвешивался без трусов», – написал 36-летний Ковалев.

В последнем бою Ковалев уступил мексиканцу Саулю Альваресу.

После поражения Сергей заявил, что вышел на бой с более молодым соперником из-за денег, а также пожаловался на рамки весовой категории.

Канело: «Ковалев не умеет проигрывать, а медиа вырывают слова из контекста»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке