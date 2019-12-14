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Ковалев: «То, как ведешь себя после поражения, определяет, кто ты: человек-паук или человек-пук»
Минутка философии от боксера.
Российский боксер Сергей Ковалев считает, что поведение после поражений определяет характер человека.
«В фильме «Человек-паук» я услышал фразу: «Человека судят по тому, как он справляется с поражением». С тех пор я не могу отделаться от ощущения, что сценаристы украли одно из моих основных жизненных правил.
В молодости заводчик питбулей объяснил мне, почему собаки, у которых нет ни одного поражения, стоят дешевле, чем те, которые проигрывали. Он сказал, что только поражение может показать истинный характер бойца и готовность идти до конца, несмотря на сломанные ноги или большую потерю крови. У поражения может быть много причин: ошибки в подготовке, неверный выбор тренировочного лагеря, некачественная фарма. Но умение не сдаваться всегда будет стоить дороже любых триумфальных шествий.
Именно то, как ты ведешь себя в поражении, определяет кто ты: человек-паук или человек-пук. Казалось бы, разница всего в одной букве, но смысл меняется кардинально. Да, и на всякий случай, я впервые в своей карьере с 1994 года взвешивался без трусов», – написал 36-летний Ковалев.
- В последнем бою Ковалев уступил мексиканцу Саулю Альваресу.
- После поражения Сергей заявил, что вышел на бой с более молодым соперником из-за денег, а также пожаловался на рамки весовой категории.
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