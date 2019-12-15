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Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса и в третий раз защитил титул WBO
Поединок продлился девять раундов.
Теренс Кроуфорд нокаутировал литовского боксера Эдигиуса Каваляускаса в поединке за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Бой прошел в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден». Поединок стал главным событием вечера – для Кроуфорда это уже третья защита чемпионского титула.
Литовский боксер бодро стартовал и не уступал оппоненту, к третьему раунду осторожный обмен ударами сменился на более активное наступление от обоих бойцов.
В седьмом раунде американец отправил Каваляускаса в нокдаун и повторил трюк в девятом. Литовец поднялся, но вскоре снова оказался на полу после тяжелого удара Кроуфорда – судья засчитал литовцу технический нокаут.
- Кроуфорд владеет титулом с июня 2018 года.
- Теперь в активе 32-летнего американца 36 побед и ни одного поражения.
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