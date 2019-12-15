Eurosport

Боксер убил педофила за нападение на сына. Его посадили на 2,5 года за превышение самообороны

Боксер убил педофила за нападение на сына. Его посадили на 2,5 года за превышение самообороны
Артем Мазилкин

25 мин. назадОбновлено 24 мин. назад

При этом Александра Кузнецова ловили на наркотиках, а его сын побирался.

В новогоднюю ночь 2008-го восьмилетний Миша Кузнецов ломился на улицу взрывать петарды. Его отчим Александр просил пацана подождать, пока он оденется, чтобы идти вместе. Но Миша не удержался и убежал один. Когда мужчина вышел на питерский мороз, то не увидел пасынка и пошел его искать. Спустя час Александр вернулся домой один и в парадной наткнулся на зенитовский шарф сына, а выше по лестнице лежали детские штаны и трусы. Александр побежал наверх и увидел, что голый Миша лежит на грязном полу, а над ним навис узбек со спущенными брюками. Кульминация уложилась в несколько ударов. Когда на место прибыли копы, то увидели хрипящего в агонии насильника и сразу поняли – не жилец.

«Я только помню первый удар. Бил я его сильно. Когда очнулся, на мне уже были наручники. Этот на полу лежал и хрипел», – рассказал позже отчим Миши.

Александр Кузнецов оказался боксером. Он родился в семье обычных омских рабочих в 1977 году. А в девять лет папа отвел Сашу в секцию бокса – самый доступный кружок любого города русской провинции. У мальчика неплохо получалось – он выходил в финалы региональных турниров и в 17 лет получил звание мастера спорта. Но дальше дело почему-то не пошло. Александр переехал в Санкт-Петербург и женился на девушке Гале, которая воспитывала сына Мишу.

Александр Кузнецов

Александр КузнецовEurosport

Когда об истории узнали медиа, на боксера-любителя свалилась внезапная популярность. Ему жали руки, предлагали помощь деньгами. Телевизионщики даже организовали для него телемост с Виталием Калоевым. Бывший архитектор в 2004-м убил диспетчера аэропорта, из-за которого разбился самолет с его женой и дочерью. Виталий пожелал Саше держаться и бороться до конца: на боксера завели уголовное дело за убийство, но выпустили под подписку о невыезде. Мстителю грозило от двух до пяти лет за казнь педофила, и люди возмущались – ведь Кузнецов защищал сына и совершил бравое дело.

Но даже в кино давно нет только черных и белых цветов. Семья убитого Бахтишота Хайриллаева переехала из Узбекистана в Краснодар сразу после развала СССР. Когда Бахтишоту исполнилось 18, он отправился в Санкт-Петербург – в армию не пошел, потому что при росте в 180 см весил 60 кг. Парень жил в коммуналке, хорошо учился на торгового менеджера в институте и работал администратором торговой сети одежды. На работе и учебе всегда был вежливым и дружелюбным. 21-летний Бахтишод единственный из всей коммуналки не пил и не курил.

Виталий Калоев

Виталий КалоевEurosport

Параллельно с выяснением бэкграунда якобы педофила-узбека, проявлялась и жизнь боксера. «Комсомольская правда» узнала, что у Кузнецова был условный срок за хранение наркотиков – именно поэтому он сбежал из Омска. Параллельно с судом по убийству Александр проходил по еще одному делу о запрещенных препаратах. Психиатрическая экспертиза выявила у мастера спорта букет негативных триггеров: раздражительность, нетерпимость, наличие в характере истеро-возбудимых черт, вспыльчивость, конфликтность, склонность к яростным спорам и самовзвинчивание. Его жена Галина не справлялась с родительскими обязанностями, за это стояла на учете у органов опеки, пять лет жила на донаты от благотворительной организации. Их сын Миша регулярно недоедал, не посещал школу, попрошайничал на улице. Сам Александр работал охранником.

В дело вклинились серьезные противоречия. Александр утверждал, что искал сына час, но на самом деле отсутствовал два-три часа. Адвокат давил на состояние аффекта боксера в момент убийства и неудачное попадание, из-за которого умер Бахтишод. Но в реальности выходит, что Кузнецов занес сына домой, одел, вернулся в подъезд и минимум 30 раз ударил тощего студента – это хладнокровная месть, а не состояние аффекта. При этом не обнаружилось никаких следов сексуального насилия на теле ребенка. Соседи сначала перед камерами рассказывали подробности избиения Бахтишора, но в прокуратуре все заявили, что давно спали и ничего не слышали.

Кузнецов в зале суда

Кузнецов в зале судаEurosport

Полиция рассматривала несколько версий случившегося. Например, бытовую: выпивший Хайриллаев (в его крови нашли 2 промилле) гулял с друзьями и забежал в подъезд справить нужду. Такое всегда вызывает агрессию, а мастер спорта по боксу церемониться не стал. Другая версия: наркотики. Бахтишор жил бедно, взял «десятку» в кредит за несколько дней до смерти – он мог быть курьером и поссориться с Кузнецовым. Но самое странное, что друзья убитого, с которыми он встречал новый год, сказали, что незадолго до убийства говорили с Бахтишором по телефону и слышали женские стоны на фоне – но с кем он был, до сих пор неизвестно.

В итоге дело строилось только на показаниях отчима и пасынка. А решающим в истории оказались синяки на теле мальчика – нападавший действительно его избил и искусал губы ребенка. Миша твердил, что это был Бахтишор.

Суд посчитал, что Кузнецов превысил допустимые границы при самообороне, но назначил срок меньше минимального по закону – 2,5 года строгого режима.

В 2010-м Александр Кузнецов вышел на свободу по УДО – об этом написали многие медиа, но больше экс-боксер не испытывал такого давящего внимания со всех сторон. В ту новогоднюю ночь он сделал то, что считал правильным, и отомстил за боль ребенка. Но противоречивое дело все равно напоминает историю о курице и яйце: достаточно ли обвинить нерусского в педофилии, а на остальное закрыть глаза, или нездоровая атмосфера, которая царит во многих семьях в России, запустила цепную реакцию с трагедией в конце.

Другие тексты Артема Мазилкина:

Грузинский чемпион мира избивал должников по приказу мафии. В США его посадили за разбои на 10 лет

Звезда ММА ломала Ченнинга Татума, снялась в «Мандалорце» и «Форсаже». Она почти избила Ронду Роузи

Eurosport в фейсбуке

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте