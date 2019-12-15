Боксер убил педофила за нападение на сына. Его посадили на 2,5 года за превышение самообороны

В новогоднюю ночь 2008-го восьмилетний Миша Кузнецов ломился на улицу взрывать петарды. Его отчим Александр просил пацана подождать, пока он оденется, чтобы идти вместе. Но Миша не удержался и убежал один. Когда мужчина вышел на питерский мороз, то не увидел пасынка и пошел его искать. Спустя час Александр вернулся домой один и в парадной наткнулся на зенитовский шарф сына, а выше по лестнице лежали детские штаны и трусы. Александр побежал наверх и увидел, что голый Миша лежит на грязном полу, а над ним навис узбек со спущенными брюками. Кульминация уложилась в несколько ударов. Когда на место прибыли копы, то увидели хрипящего в агонии насильника и сразу поняли – не жилец.

«Я только помню первый удар. Бил я его сильно. Когда очнулся, на мне уже были наручники. Этот на полу лежал и хрипел», – рассказал позже отчим Миши.

Александр Кузнецов оказался боксером. Он родился в семье обычных омских рабочих в 1977 году. А в девять лет папа отвел Сашу в секцию бокса – самый доступный кружок любого города русской провинции. У мальчика неплохо получалось – он выходил в финалы региональных турниров и в 17 лет получил звание мастера спорта. Но дальше дело почему-то не пошло. Александр переехал в Санкт-Петербург и женился на девушке Гале, которая воспитывала сына Мишу.

Александр КузнецовEurosport

Когда об истории узнали медиа, на боксера-любителя свалилась внезапная популярность. Ему жали руки, предлагали помощь деньгами. Телевизионщики даже организовали для него телемост с Виталием Калоевым. Бывший архитектор в 2004-м убил диспетчера аэропорта, из-за которого разбился самолет с его женой и дочерью. Виталий пожелал Саше держаться и бороться до конца: на боксера завели уголовное дело за убийство, но выпустили под подписку о невыезде. Мстителю грозило от двух до пяти лет за казнь педофила, и люди возмущались – ведь Кузнецов защищал сына и совершил бравое дело.

Но даже в кино давно нет только черных и белых цветов. Семья убитого Бахтишота Хайриллаева переехала из Узбекистана в Краснодар сразу после развала СССР. Когда Бахтишоту исполнилось 18, он отправился в Санкт-Петербург – в армию не пошел, потому что при росте в 180 см весил 60 кг. Парень жил в коммуналке, хорошо учился на торгового менеджера в институте и работал администратором торговой сети одежды. На работе и учебе всегда был вежливым и дружелюбным. 21-летний Бахтишод единственный из всей коммуналки не пил и не курил.

Виталий КалоевEurosport

Параллельно с выяснением бэкграунда якобы педофила-узбека, проявлялась и жизнь боксера. «Комсомольская правда» узнала, что у Кузнецова был условный срок за хранение наркотиков – именно поэтому он сбежал из Омска. Параллельно с судом по убийству Александр проходил по еще одному делу о запрещенных препаратах. Психиатрическая экспертиза выявила у мастера спорта букет негативных триггеров: раздражительность, нетерпимость, наличие в характере истеро-возбудимых черт, вспыльчивость, конфликтность, склонность к яростным спорам и самовзвинчивание. Его жена Галина не справлялась с родительскими обязанностями, за это стояла на учете у органов опеки, пять лет жила на донаты от благотворительной организации. Их сын Миша регулярно недоедал, не посещал школу, попрошайничал на улице. Сам Александр работал охранником.

В дело вклинились серьезные противоречия. Александр утверждал, что искал сына час, но на самом деле отсутствовал два-три часа. Адвокат давил на состояние аффекта боксера в момент убийства и неудачное попадание, из-за которого умер Бахтишод. Но в реальности выходит, что Кузнецов занес сына домой, одел, вернулся в подъезд и минимум 30 раз ударил тощего студента – это хладнокровная месть, а не состояние аффекта. При этом не обнаружилось никаких следов сексуального насилия на теле ребенка. Соседи сначала перед камерами рассказывали подробности избиения Бахтишора, но в прокуратуре все заявили, что давно спали и ничего не слышали.

Кузнецов в зале судаEurosport

Полиция рассматривала несколько версий случившегося. Например, бытовую: выпивший Хайриллаев (в его крови нашли 2 промилле) гулял с друзьями и забежал в подъезд справить нужду. Такое всегда вызывает агрессию, а мастер спорта по боксу церемониться не стал. Другая версия: наркотики. Бахтишор жил бедно, взял «десятку» в кредит за несколько дней до смерти – он мог быть курьером и поссориться с Кузнецовым. Но самое странное, что друзья убитого, с которыми он встречал новый год, сказали, что незадолго до убийства говорили с Бахтишором по телефону и слышали женские стоны на фоне – но с кем он был, до сих пор неизвестно.

В итоге дело строилось только на показаниях отчима и пасынка. А решающим в истории оказались синяки на теле мальчика – нападавший действительно его избил и искусал губы ребенка. Миша твердил, что это был Бахтишор.

Суд посчитал, что Кузнецов превысил допустимые границы при самообороне, но назначил срок меньше минимального по закону – 2,5 года строгого режима.

В 2010-м Александр Кузнецов вышел на свободу по УДО – об этом написали многие медиа, но больше экс-боксер не испытывал такого давящего внимания со всех сторон. В ту новогоднюю ночь он сделал то, что считал правильным, и отомстил за боль ребенка. Но противоречивое дело все равно напоминает историю о курице и яйце: достаточно ли обвинить нерусского в педофилии, а на остальное закрыть глаза, или нездоровая атмосфера, которая царит во многих семьях в России, запустила цепную реакцию с трагедией в конце.

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