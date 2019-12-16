Русская боксерша требует права выходить на ринг против мужчин

Петербургская боксерша Татьяна Дваждова борется за отмену женских категорий в спорте – ранее она выступала под мужским именем и выиграла 10 боев из 16. Когда стал известен ее настоящий пол, ей запретили выходить на ринг против мужчин.

14 декабря 24-летняя Дваждова и ее соперница Юлия Волкова вышли на бой с плакатами с требованием допустить женщин до соревнований с мужчинами.

«На ринге вместо боя мы развернули плакаты с требованием к Павлу Колобкову и Умару Кремлеву немедленно допустить женщин до соревнований с мужчинами. В результате нас вывели из ринга, мы сумели беспрепятственно покинуть территорию спорткомплекса «Крылья Советов», потому что действовали быстро. Об итогах судить пока рано, прошел один день. Организаторы, естественно, отреагировали негативно. Все планируемое было в тайне.

Наша цель – изменить правила любительского спорта. Вопрос о прекращении запрета на соревнования с мужчинами должен быть нормально рассмотрен в ближайшее время. Разумеется, женщины должны иметь возможность выступать со всеми в любом виде спорта. Поддержка есть, я знаю многих спортсменок и российских, и зарубежных, которые полностью поддерживают то, о чем я говорю. Но, как правило, эти люди не такие медийные и популярные, их меньше слышно, их никто не станет продвигать, они не выгодны системе. Недавно я общалась с одной боксершей, предлагала ей сделать вместе со мной акцию за отмену женских категорий в спорте. Она долго думала, а потом отказалась, потому что не хочет ставить под угрозу свою тренерскую работу и не хочет закрыть себе дорогу даже в женский спорт, который для нее все равно ценен.

Я хочу, чтобы все соревнования стали смешанными. Это программа максимум, к этому надо стремиться. Вначале должны допустить до соревнований с мужчинами тех, кто хочет, поскольку женские – следствие представления о женской слабости по сравнению с мужчинами и неспособности к конкуренции с ними.

Еще несколько лет назад я видела много статей, написанных на научно-популярном языке, где утверждается, что женщина вообще не может победить в драке мужчину. Сейчас уже ни для кого не секрет – это вранье. Впрочем, нашей целью не стоит доказать, что женщины сильнее мужчин, эта конфронтация активно навязывается как раз нам нашими оппонентами. Мы говорим про то, что все должны иметь равные возможности и занимать свое настоящее место. Отделение и ограничение никак не помогает прогрессу, а наоборот, ограничивает. Уже сейчас довольно много женщин, которые могли бы по своим спортивным показателям иметь условно мужские титулы не ниже Мастера спорта международного класса», – цитирует Дваждову «Фонтанка».

Ранее Дваждова состояла в околофутбольном движении.

В ближайшие годы Татьяна планирует заниматься социальной деятельностью.

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