Eurosport
Боксер упал с ринга из-за лопнувшего каната и снялся с титульного боя
Спортсмен будет судиться.
Южноафриканский боксер Руанн Виссер снялся с титульного боя после того, как упал с ринга за пару минут до начала поединка.
Боец разогревался и поочередно опирался на канаты. Один из них не выдержал, и гигантский спортсмен упал на пол.
Руанн почувствовал боль в левой руке и колене. Боксер снялся с боя после консультации с врачами.
«У нас с моими юристами и южноафриканской боксерской федерацией состоится разговор. Система подвела меня. На этот раз кто-то должен заплатить за ошибку», – приводит слова бойца The Sun.
- Виссер спарринговал с Владимиром Кличко.
- Рост боксера чуть больше двух метров.
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