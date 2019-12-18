Южноафриканский боксер Руанн Виссер снялся с титульного боя после того, как упал с ринга за пару минут до начала поединка.

Боец разогревался и поочередно опирался на канаты. Один из них не выдержал, и гигантский спортсмен упал на пол.

Руанн почувствовал боль в левой руке и колене. Боксер снялся с боя после консультации с врачами.

«У нас с моими юристами и южноафриканской боксерской федерацией состоится разговор. Система подвела меня. На этот раз кто-то должен заплатить за ошибку», – приводит слова бойца The Sun.

Виссер спарринговал с Владимиром Кличко.

Рост боксера чуть больше двух метров.

Боксер убил педофила за нападение на сына. Его посадили на 2,5 года за превышение самообороны

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте