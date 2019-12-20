Боксерский поединок между тяжеловесами Александром Усиком и Дереком Чисорой пройдет 7 марта 2020 года. Эту информацию сообщил промоутер украинского боксера Эдди Хирн.

«Усик против Джошуа – это мегабой, но для него еще не пришло время. Если Усик проведет бой против Чисоры, то во второй половине года его может ждать монструозный поединок с Джошуа», – приводит слова Хирна BoxingScene.

Профессиональный рекорд Усика – 17-0, профессиональный рекорд Чисоры – 32-9.

В последнем на данный момент поединке Усик выиграл у американца Чазза Уизерспуна.

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