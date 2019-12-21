Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон чуть не подрался с гориллой. В конце 80-х железный Майк прогуливался в нью-йоркском зоопарке и увидел страшное.

«Когда мы добрались до клетки горилл, там была одна большая серебристая, которая просто запугивала всех других горилл. Они были такими могущественными, но их глаза были похожи на глаза невинного младенца. Я предложил сопровождающему 10 тысяч долларов, чтобы открыть клетку и позволить мне разбить этого серебристого, который задирался! Но мне отказали», – рассказал Майк The Sun.

53-летний Тайсон – до сих пор самый молодой чемпион в супертяжелом весе: на тот момент ему было 20 лет, четыре месяца и 22 дня.

Майк эпизодически снялся в более чем 55 фильмах, шоу и сериалах.

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