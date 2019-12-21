Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за серебряный пояс чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).

Россиянин проиграл единогласным решением судей: 120-107, 119-108, 115-112.

Встреча прошла в Красноярске. Поединок стал первым для Лебедева после возобновления карьеры – Денис объявил об уходе из спорта в июле 2019-го, но продержался вне ринга не слишком долго.

Теперь на счету Лебедева 32 победы при трех поражениях.

Статистика 31-летнего южноафриканца – 22-5.

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