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«Кто ты такой, чтобы говорить, что Сталин зассал?» Чемпион ОИ ответил Губерниеву

«Кто ты такой, чтобы говорить, что Сталин зассал?» Чемпион ОИ ответил Губерниеву
Eurosport

29 мин. назад

Боксеру не понравились слова комментатора в адрес советского политика.

Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев ответил на слова комментатора Дмитрия Губерниева об Иосифе Сталине.

По информации Sport 24, Губрениев сказал следующее: «Книги про войну читать очень тяжело – знания приумножают скорбь. Поэтому, когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел… Я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался».

Мехонцев считает, что Дмитрий не имеет права на подобные оценки. «Я отношусь с уважением к ведущим мировым лидерам и я не поношу их вот так, как Дмитрий Губерниев. Причем, прилюдно. Это медийная, раскрученная личность – и позволяет себе такие высказывания в адрес признанных мировых лидеров!

Исторические справки по Сталину? Я все это знаю из книг. А вот что было у Сталина внутри, в его душе, в его сознании, как он боялся, Дмитрий Губерниев может только догадываться. Результат налицо – выиграна целая война.

А ты-то кто такой, парень, что ты так говоришь, что он там зассал или еще что-то… Он выиграл целую войну, он выполнил задачу. А что было бы в случае поражения, вы можете себе представить?» – цитирует боксера «Комсомольская правда».

  • В 2015 году издание Time включило Сталина в топ-10 самых богатых людей всех времен и народов – в период руководства СССР он фактически контролировал 9,6% мирового ВВП.
  • Мехонцев – олимпийский чемпион Лондона-2012 в категории до 81 кг.

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