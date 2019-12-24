Олимпийский чемпион 2012 года по боксу Егор Мехонцев ответил на слова комментатора Дмитрия Губерниева об Иосифе Сталине.

По информации Sport 24, Губрениев сказал следующее: «Книги про войну читать очень тяжело – знания приумножают скорбь. Поэтому, когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел… Я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин зассал и никуда не высовывался».

Мехонцев считает, что Дмитрий не имеет права на подобные оценки. «Я отношусь с уважением к ведущим мировым лидерам и я не поношу их вот так, как Дмитрий Губерниев. Причем, прилюдно. Это медийная, раскрученная личность – и позволяет себе такие высказывания в адрес признанных мировых лидеров!

Исторические справки по Сталину? Я все это знаю из книг. А вот что было у Сталина внутри, в его душе, в его сознании, как он боялся, Дмитрий Губерниев может только догадываться. Результат налицо – выиграна целая война.

А ты-то кто такой, парень, что ты так говоришь, что он там зассал или еще что-то… Он выиграл целую войну, он выполнил задачу. А что было бы в случае поражения, вы можете себе представить?» – цитирует боксера «Комсомольская правда».

В 2015 году издание Time включило Сталина в топ-10 самых богатых людей всех времен и народов – в период руководства СССР он фактически контролировал 9,6% мирового ВВП.

Мехонцев – олимпийский чемпион Лондона-2012 в категории до 81 кг.

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