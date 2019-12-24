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«О Господи! Большое спасибо, папа!» Флойд подарил дочери Mercedes за 150 тысяч долларов

«О Господи! Большое спасибо, папа!» Флойд подарил дочери Mercedes за 150 тысяч долларов
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 4 мин. назад

Всем бы иметь такого папу.

Непобежденный американский боксер Флойд Мэйуэзер подарил своей дочери Иянне незабываемый подарок на Рождество – Mercedes-Benz G63 стоимостью 150 тысяч долларов.

«Счастливого Рождества, Иянна», – написал Мэйуэзер под фотографией новенького автомобиля.

Иянна отреагировала на подарок отца сверхэмоционально: «О Господи! О Господи! О Господи! Большое спасибо, папа!»

  • Ранее Флойд возглавил топ самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
  • Рекорд Мэйуэзера на профессиональном ринге – 50-0.

Мэйуэзер: «Возвращаюсь в 2020 году. Работаем с Дэйной Уайтом над захватывающим поединком»

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