«О Господи! Большое спасибо, папа!» Флойд подарил дочери Mercedes за 150 тысяч долларов
Всем бы иметь такого папу.
Непобежденный американский боксер Флойд Мэйуэзер подарил своей дочери Иянне незабываемый подарок на Рождество – Mercedes-Benz G63 стоимостью 150 тысяч долларов.
«Счастливого Рождества, Иянна», – написал Мэйуэзер под фотографией новенького автомобиля.
Иянна отреагировала на подарок отца сверхэмоционально: «О Господи! О Господи! О Господи! Большое спасибо, папа!»
- Ранее Флойд возглавил топ самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия.
- Рекорд Мэйуэзера на профессиональном ринге – 50-0.
Мэйуэзер: «Возвращаюсь в 2020 году. Работаем с Дэйной Уайтом над захватывающим поединком»
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