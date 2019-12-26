Кубинского боксера Йендриса Родригеса Вальдеса застрелили в ходе конфликта на свиноферме, где он подрабатывал забивом животных в предновогодний период.

Последний поединок он провел лишь 21 декабря – бой с Дрю Дуэлли закончился вничью. Всего на его счету две победы, семь поражений и ничья.

«В эту субботу он провел один из лучших боев в профессиональной карьере. Йендрис Родригес Вальдес, которого мы называли Эль Велос (Быстрый), покойся с миром. Мы все еще в шоке и ждем подробностей. Мы потеряны, потому что он был очень дорог всем нам. Искренние соболезнования его родственникам», – приводит слова тренера погибшего боксера El Nuevo Herald.

Вальдесу было 30 лет.

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