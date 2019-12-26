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70-летний боксер вышел на ринг впервые с 1983-го и нокаутировал соперника

70-летний боксер вышел на ринг впервые с 1983-го и нокаутировал соперника
Eurosport

1 час назад

Это даже не вторая молодость, а третья.

70-летний боксер из Америки Альберт Хьюз вышел на ринг впервые с 1983 года и нокаутировал соперника.

Sportbible сообщает, что Хьюз победил 43-летнего Тремейна Таунса, бой закончился во втором раунде. Пожилой боксер вернулся на ринг после смерти сына. «После трагедии я пообещал себе, что вернусь на ринг и побью рекорд ради него», – сказал Хьюз.

Альберт попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший профессиональный боксер.

  • Последняя победа Хьюза датирована 1979 годом.
  • Всего он провел 22 боя, 11 из которых выиграл.

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