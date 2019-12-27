Тяжеловесы Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер проведут матч-реванш 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе.

Первая встреча боксеров прошла год назад – в декабре 2018 года. Тогда судейским решением была зафиксирована ничья.

С тех пор Уайлдер защитил пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе в бою с Луисом Ортисом. Фьюри успел побить шведа Отто Валлина.

«Бой назначен. 22 февраля смотрите, как я вырублю Деонтея Уайлдера», – написал Фьюри в твиттере.

У обоих соперников ни одного поражения в карьере. Американец выиграл 42 боя, британец – 29.

Фьюри ранее заявил о желании попробовать себя в UFC.

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