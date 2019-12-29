Французский боксер Арсен Гуламирян досрочно победил Константина Беженару – молдаванин не смог продолжить поединок после девятого раунда.

Встреча прошла на арене Palais des Sports в Марселе и стала главным событием боксерского вечера. На кону стоял пояс суперчемпиона в первом тяжелом весе по версии WBA, принадлежащий Гуламиряну.

Более низкий и быстрый Беженару доминировал в первой половине боя за счет скорости, но после пятого раунда заметно подсдал и начал пропускать мощные удары суперчемпиона. Арсен отправил соперника на настил в седьмом раунде и повторил трюк в девятой пятиминутке – угол молдавского боксера отказался от продолжения боя в перерыве. Решение можно понять – боец едва держался на ногах.

Гуламирян защитил пояс и продлил беспроигрышную серию.

Ранее планировалось, что Гуламирян подерется с Лебедевым, но россиянин завершил карьеру.

Статистика Арсена – 26 побед и ни одного поражения. Константин проиграл первый бой при 14-ти победах.

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