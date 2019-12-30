«Спортивный наркоман». В 2010-х Флойд Мэйуэзер установил рекорд 50-0 и заработал больше всех

Достижения

В уходящем десятилетии Флойд Мэйуэзер провел 10 боев и каждый из них выиграл. Среди соперников американца были Шейн Мосли, Виктор Ортис, Мигель Котто, Роберт Герреро, Сауль Альварес, Маркос Майдана (дважды), Мэнни Пакьяо, Андре Берто и Конор Макгрегор.

Флойд Мэйуэзер и Конор МакгрегорEurosport

Самое мощное, что Флойд довел свой непобедимый рекорд до незыблемых 50-0 – и теперь может спокойно отдыхать на пенсии, зарабатывая легкие деньги на сомнительных мероприятиях.

Сколько заработал

Ух, Флойд традиционно заработал больше всех: журнал Forbes признал его самым высокооплачиваемым спортсменом десятилетия. Минувшая декада принесла Мэйуэзеру 915 миллионов долларов – это больше, чем у Криштиану Роналду (800 млн) и Лионеля Месси (750).

Флойд не чурается любых методов заработка: в августе боксер записал фейковое видео о реванше с Пакьяо, за которое получил 2,2 млн долларов. «Ну и кто теперь самый умный? Мне платят миллионы за 10-секундный ролик», – написал Мэйуэзер в инстаграме, даже не извинившись перед читателями за фейк.

Планы на будущее

В ноябре Флойд сообщил, что на 2020-й год запланирован его камбэк: спортсмен встретился с президентом UFC Дэйной Уайтом и о чем-то договорился. По данным TMZ, Мэйуэзер хочет провести два поединка: первый – против профессионального боксера, второй – против звезды UFC «с впечатляющими ударными навыками в стойке».

Цитата

В августе 2019-го Флойд сформулировал свое жизненное кредо: «Спортивный наркоман. Я живу ради крови, пота и слез». Мы бы его немного подкорректировали: «Спортивный (и денежный) наркоман. Я живу ради крови, денег и слез».

Что, впрочем, не делает Мэйуэзера менее великим боксером.

Будет ли бой с Хабибом?

Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз надеется, что поединок состоится: «Рад видеть Дэйну Уайта вместе с Мэйуэзером. Он наконец-то получил хорошего промоутера для своих боев. Оставляя в стороне весь треп, нужно признать, что Флойд – величайший боксер эпохи по моему мнению. А Дэйна Уайт – величайший промоутер в истории. Вместе они могут совершить великие дела. Очень уважаю обоих, но Хабиб надерет задницу Флойду в любой день недели».

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