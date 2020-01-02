Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев подтвердил, что больше не вернется на ринг.

«Выйдя на ринг, я понял, что когда сидишь на диване – это одно. Я должен был побеждать в этом бою, но я уступил. Я не проиграл, я просто не смог выиграть. Особенно мастерского в сопернике ничего не было, но я и с таким не смог справиться. Надо было найти в себе силы и сказать себе «хватит».

Что вы подразумеваете под прощальным боем? Сказать тренерам спасибо? Это будет больше похоже на шоу. То есть надо будет выбрать противника заведомо слабее себя. Я таких вещей не люблю. Если ты выходишь сражаться, то всегда должен быть интерес. А выбрать кого-то заранее для победы? Нет, я смотрю на эти вещи по-другому. В последнем бою я старался выиграть, но это был не самый плохой бой.

Я очень признателен моим болельщикам, что они поддерживали меня. После поражения мне в комментариях никто не написал «мешок», «лох». Я очень признателен всем за поддержку! Просто пришло время сказать себе «стоп», – заявил 40-летний Лебедев РИА «Новости».

21 декабря Лебедев единогласным решением судей проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в первом бою после возвращения на ринг.

После поединка 40-летний россиянин заявил, что не видит смысла в продолжении карьеры.

Боксер убил педофила за нападение на сына. Его посадили на 2,5 года за превышение самообороны

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке