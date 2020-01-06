Чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик и экс-претендент на титул в супертяжелом весе Дерек Чисора проведут бой в марте 2019-го.

Глава промоушена Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, как идет подготовка ивента.

«Переговоры сторон продолжаются. Все будет ясно в ближайшие недели. Мы все еще ждем разъяснений от боксерских организаций о том, в каком порядке боксеры защищают свои титулы. Бой вряд ли пройдёе 7 марта. Мы можем попробовать организовать его 28 марта на «О2-Арене», – приводит слова Хирна Sky Sports.

12 октября Усик победил Чазза Уизерспуна в дебютном бою после перехода в тяжелый вес.

Алсександр провел 17 боев, в которых победил 17 раз и поставил 13 нокаутов.

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