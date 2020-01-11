В мире бокса наметилась еще одна схватка между популярными ютьюб-блогерами: 30 января в ринге сойдутся Джейк Пол (это младший брат Логана Пола, проведшего два боя против блогера KSI) и ютьюбер AnEsonGib.

«AnEsonGib – тряпка. KSI одержал спорную победу над моим братом. Но у меня иной характер. После того, как я побью Гиба, следующим будет KSI. Все будет именно так, запомните. Я влюбился в спорт, для меня большая честь выступать там же, где бьются легенды», – заявил Джейк Пол.

Ажиотаж вокруг предстоящего боя настолько велик, что о нем говорят абсолютно все – даже люди, не имеющие отношения к спорту. Например, звезда Pornhub Райли Рид – ее слова приводит The Sun: «Я думаю, Джейк надерет ему задницу. Было бы здорово увидеть нокаут в первом раунде. Надеюсь, к третьему раунду кто-то точно рухнет [в нокаут], и это будет гребаный AnEsonGib. Я надеюсь на это».

Прогнозы Райли не всегда претворяются в жизнь: перед матчем-реваншем Пола-старшего и KSI она ставила на победу Логана нокаутом в первом раунде. Реальность оказалась суровее – KSI выиграл раздельным решением судей.

Первый бой KSI и Пола завершился вничью и принес в карман каждого блогера от 35 до 45 млн евро.

На канал Джейка Пола в ютьюбе подписаны 19,7 млн человек, на канал AnEsonGib – 2 млн.

Райли Рид – третья по популярности актриса Pornhub. В 2019 году ролики с ее участием набрали 600 млн просмотров.

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