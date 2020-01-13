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Боксер досрочно победил соперника и сам потерял сознание

Боксер досрочно победил соперника и сам потерял сознание
Eurosport

24 мин. назад

Джон Ринкон отправлен на медицинское обследование.

Американский боксер Джордж Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя потерял сознание.

Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой, присудив ему победу. Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и отправился в больницу.

  • По ходу боя Ринкон не пропустил ни одного удара, который мог бы повлечь серьезные последствия.
  • Его статистика – десять побед в десяти поединках.

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