Боксер досрочно победил соперника и сам потерял сознание
Джон Ринкон отправлен на медицинское обследование.
Американский боксер Джордж Ринкон досрочно победил аргентинца Диего Переса, но сразу после боя потерял сознание.
Поединок завершился в первом раунде – Ринкон трижды отправил соперника на настил, и рефери остановил бой, присудив ему победу. Боксер отправился в свой угол и упал, у него начались судороги. Он пришел в себя через несколько минут и отправился в больницу.
- По ходу боя Ринкон не пропустил ни одного удара, который мог бы повлечь серьезные последствия.
- Его статистика – десять побед в десяти поединках.
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