Eurosport
Комик из Казахстана Сабуров мощно отспарринговал с нижегородским боксером
Казахстанский юморист Нурлан Сабуров может пояснить за шутку.
Российский средневесный боксер и кикбоксер Андрей Сироткин провел спарринг с ведущим шоу «Что было дальше», комиком из Казахстана Нурланом Сабуровым.
Сироткин выложил в инстаграм видео и в подписи к ролику сообщил, что провел тренировку с комиком перед его выступлением в родном для боксера Нижнем Новгороде. На кадрах видно, что Сабуров уверенно чувствует себя на ринге.
- Шоу Нурлана в Нижнем прошло 10 января.
- По информации на странице мероприятия ВК, все билеты были проданы.
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