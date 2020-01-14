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Комик из Казахстана Сабуров мощно отспарринговал с нижегородским боксером

Комик из Казахстана Сабуров мощно отспарринговал с нижегородским боксером
Eurosport

34 мин. назад

Казахстанский юморист Нурлан Сабуров может пояснить за шутку.

Российский средневесный боксер и кикбоксер Андрей Сироткин провел спарринг с ведущим шоу «Что было дальше», комиком из Казахстана Нурланом Сабуровым.

Сироткин выложил в инстаграм видео и в подписи к ролику сообщил, что провел тренировку с комиком перед его выступлением в родном для боксера Нижнем Новгороде. На кадрах видно, что Сабуров уверенно чувствует себя на ринге.

  • Шоу Нурлана в Нижнем прошло 10 января.
  • По информации на странице мероприятия ВК, все билеты были проданы.

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