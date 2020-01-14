Боксер Тайсон Фьюри рассказал, как изменился его режим в период подготовки к бою-реваншу против Деонтея Уайлдера.

Тяжеловесы дрались в декабре 2018 года, и тогда судейским решением была зафиксирована ничья. 22 февраля 2020 года спортсмены еще раз попробуют выявить сильнейшего.

«Я делаю много вещей, которые раньше не делал. Я ем по пять или шесть раз в день, пью по восемь литров воды. Если это даст мне преимущество – я готов попробовать. Я мастурбирую по семь раз в день, прокачиваю тестостерон.

Я знаю, что мне не присудят победу в США. Им пришлось ограбить человека, который был вне ринга в течение трех лет, и они все равно не смогли его победить. Я еду не за победой по очкам, у меня их было слишком много», – приводит слова Фьюри Mirror.

У обоих соперников ни одного поражения в карьере. Американец выиграл 42 боя, британец – 29.

Оба бойца заявили о желании попробовать себя в UFC.

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