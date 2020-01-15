Чемпион WBA в полусреднем весе Александр Беспутин сдал положительный допинг-тест.

В пробе, которую русский боксер сдал 1 декабря после титульного поединка с соотечественником Раджабом Бутаевым, нашли лигандрол. Это вещество – селективный модулятор андрогенных рецепторов, схожий с анаболическими стероидами, но с меньшими побочными эффектами.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация проведет собственное расследование и, скорее всего, пойдет на вскрытие пробы Б. «Думаю, надо [вскрывать пробу]. Но надо посмотреть, мы получим все бумаги, после чего станет понятно, будем вскрывать пробу Б или нет. Что там, в каких дозах и все остальное», – сказал Кремлев в интервью агентству ТАСС.

Сам Беспутин назвал себя невиновным и не понимает, откуда в его тесте обнаружили допинг. «Сейчас в данной ситуации разбираются адвокаты. Мы в себе уверены, я ничего не употреблял. Я сам не могу понять, откуда это и что, немного в шоке. Но моя совесть чиста», – сообщил боксер агентству ТАСС.

В декабре 2019 года 28-летний Беспутин в Монако победил Бутаева единогласным решением судей и завоевал вакантный титул чемпиона мира WBA.

Боксер начал профессиональную карьеру в 2015 году, провел 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

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