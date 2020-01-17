Американский блогер Логан Пол, который в ноябре 2019 года уступил другому блогеру (KSI) в боксерском матче-реванше, выпустил влог с двумя популярнейшими порноактрисами – Ланой Роудс и Райли Рид.

В начале влога Пол отметил, что хочет поздравить друга Майка (он тоже блогер, снявшийся в ряде коллабораций с Логаном) с днем рождения. Зная о том, что Майк фанатеет от Ланы Роудс, Пол подарил ему знакомство с любимой актрисой.

И Лана Роудс, и Райли Рид попали в топ-5 актрис на сайте Pornhub по итогам 2019 года: Лана заняла первую строчку, Райли – четвертую. Обе дамы входят в топ-5 по запросам Pornhub в России.

На прошлой неделе мы писали, что младший брата Логана – Джейк Пол – договорился о боксерском поединке с блогером AnEsonGib. Райли Рид дала прогноз на бой – по ее мнению, Пол-младший победит нокаутом.

Пол-старший пошел дальше – его следующий бой будет не против очередного блогера, а против профессионального спортсмена. Правда, Логан подерется не с представителем бокса или боевых искусств, а с футболистом Антонио Брауном – его недавно отчислили из «Нью-Ингленд Пэтриотс».

16 января о грядущем поединке Пола и Брауна написал британский таблоид The Sun. Эту информацию подтвердил экс-боксер Эромоселе Альберт, который занимается с Брауном: «Да, он абсолютно серьезен по поводу боя [с Полом]. Сейчас мы занимаемся в тренировочном лагере. Он атлет, он делает все естественно. Это не такой уж резкий переход [из одного спорта в другой], он очень быстро наверстает упущенное».

Антонио Браун встретился с Владимиром КличкоInstagram

Когда Браун бросил Логану вызов в твиттере, ответ Пола последовал моментально: «Я расправлюсь с тобой быстрее, чем это сделали в «Пэтриотс». Так что бою действительно быть – как думаете, кто победит?

Браун был отчислен из «Нью-Ингленд Пэтриотс» из-за обвинений в изнасиловании. Он провел в составе победителей Супербоула-2019 один матч.

Бой Браун – Пол предположительно пройдет в апреле этого года.

За первый бой против KSI (он закончился вничью) Пол заработал от 35 до 45 млн евро.

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