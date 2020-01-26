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Украинский боксер укусил соперника во время поединка и крикнул: «Майк Тайсон!»
Иван Редкач скосплеил легенду, но проиграл.
Украинский боксер Иван Редкач отметился поступком в духе Майкла Тайсона во время боя против американца Дэнни Гарсии.
В десятом раунде соперники вошли в клинч, и 33-летний Редкач укусил Гарсию за шею. Рефери не заметил эпизода – о нем после боя рассказал американец. «Он укусил меня. Крикнул: «Майк Тайсон!» – и укусил. Я сказал об этом судье», – цитирует Гарсию New York Post.
- Гарсия победил единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111).
- Американец получил звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.
Бойца прижали к сетке серией ударов, но он сориентировался и нокаутировал соперника коленом
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