Украинский боксер Иван Редкач отметился поступком в духе Майкла Тайсона во время боя против американца Дэнни Гарсии.

В десятом раунде соперники вошли в клинч, и 33-летний Редкач укусил Гарсию за шею. Рефери не заметил эпизода – о нем после боя рассказал американец. «Он укусил меня. Крикнул: «Майк Тайсон!» – и укусил. Я сказал об этом судье», – цитирует Гарсию New York Post.

Гарсия победил единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111).

Американец получил звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.

Бойца прижали к сетке серией ударов, но он сориентировался и нокаутировал соперника коленом

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