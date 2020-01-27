18-летний внук Мохаммеда Али хочет провести бой в Чечне. Его пригласил Кадыров
Нико Али продолжает дело великого деда.
Нико Али, внук легендарного боксера Мохаммеда Али, рассказал, что у него есть желание провести поединок в Грозном.
Ранее Рамзан Кадыров пригласил дочь Али Рашиду и ее сыновей Нико и Биаджио в Грозный. В ответ семья прославленного боксера записала видеообращение, где выразила главе Чеченской Республики слова благодарности.
«Спасибо большое за вашу поддержку. Я перехожу в профессиональный бокс до конца этого года. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу выступить и в Чеченской Республике или где-нибудь рядом с Грозным. Это был бы очень хороший опыт для меня», – цитирует Нико сайт телеканала «Грозный».
- Один из проспектов в Грозном назван именем Мохаммеда Али.
- Али провел на профессиональном ринге 61 поединок, выиграв из них 56 и проиграв пять.
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