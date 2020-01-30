В ночь с 30 на 31 января в Майами пройдет боксерский поединок между Джейком Полом (это младший брат Логана Пола) и блогером AnEsonGib. Раскруткой боя занимался известный промоутер Эдди Хирн.

В день поединка англоязычные медиа припомнили Полу-младшему его недавний грешок – фейковую свадьбу с ютьюбершей и моделью Таной Монго. В июле прошлого года Джейк и Тана «сочетались браком» на церемонии в Лас-Вегасе, пригласив на нее родственников и друзей. Свадьба транслировалась через платный сервис, доступ к которому стоил 50 долларов.

Тана Монго и Джейк ПолInstagram

Неискушенным зрителям церемония могла показаться абсолютно непритворной, но на самом деле блогеры даже и не думали регистрировать брак официально. Больше того: как отмечает The Sun, тамадой на свадьбе был профессиональный сутенер.

Несмотря на очевидную постанову, девушка утверждала, что по-настоящему любит Джейка и что их отношения – абсолютно искренние. Однако уже в январе 2020-го Монго заявила, что они с Полом «берут паузу», чтобы сосредоточиться на своих «сумасшедших жизнях».

Одним из таких сумасшествий как раз и станет бой Пола против AnEsonGib. Джейк пошел по стопам своего старшего брата Логана, который ранее провел два кассовых боксерских поединка против блогера KSI (первый бой завершился вничью, в реванше победил KSI).

На ютьюб-канал Джейка Пола подписаны 19,7 млн человек, на канал AnEsonGib – 2,13 млн, на канал Логана Пола – 20,2 млн. Тана Монго имеет 5,2 млн фолловеров на ютьюбе и 5 млн – в инстаграме.

Ранее мы писали, что Логан Пол подарил другу встречу с популярными порноактрисами – Ланой Роудс и Райли Рид. Почитать об этом случае можно здесь.

А еще тебе точно понадобится текст Данила Тармасинова, который объяснил, почему бои блогеров пользуются большей популярностью, чем бои профессионалов:

Бойцы из YouTube зрелищнее Хабиба и популярнее Канело. Почему поединки фриков захватывают мир

Качай приложение Eurosport для iOS или Android