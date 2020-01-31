Getty Images

Укусивший соперника украинский боксер получил годичное отстранение и крупный штраф

Укусивший соперника украинский боксер получил годичное отстранение и крупный штраф
Eurosport

55 мин. назад

Иван Редкач может оспорить наказание. Он укусил Дэнни Гарсию с криком: «Майк Тайсон!»

Украинский боксер Иван Редкач узнал наказание за укус соперника, американца Дэнни Гарсии, во время боя.

По информации Bad Left Hook, 33-летнего Редкача оштрафовали на 10 тысяч долларов за хулиганство, опасное и неспортивное поведение. Также боксер лишился гонорара за бой и лицензии сроком на год. Он вправе оспорить санкции.

  • Редкач укусил Гарсию за шею с криком: «Майк Тайсон!»
  • Гарсия победил единогласным решением судей (118:110, 117:111, 117:111).
  • Американец получил звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC.

Украинский боксер укусил соперника во время поединка и крикнул: «Майк Тайсон!»

Eurosport в инстаграме

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте