В ночь с 30 на 31 января в Майами прошел бой между блогерами Джейком Полом (младший брат Логана Пола) и AnEsonGib.

Поединок Пола-старшего против блогера KSI привлек столько внимания, что за продвижение нового боя взялся известный промоутер Эдди Хирн. В зале было полно зрителей, но, возможно, это не заслуга пиарщика – постарались популярные порнозвезды Лана Роудс и Райли Рид. Девушки незадолго до поединка устроили фотосессию в боксерских халатах с именем Джейка Пола на спине и в сториз инстаграма призывали подписчиков покупать билеты на шоу. Фото можно посмотреть тут.

Обе дамы посетили ивент.

Зрелище закончилось довольно быстро – Джейк отправил оппонента в технический нокаут еще в первом раунде.

После победы он заговорил о KSI – друге поверженного AnEsonGib и блогере, побившем на ринге старшего брата Джейка Логана. Сам KSI в этот момент находился на ринге.

«Ты только что увидел, как твоего лучшего друга посадили на задницу», – сказал Джейк. «Ты хуже своего братишки, с тобой будет еще проще» – отпарировал KSI и подготовил зрителей к очередному боксерскому ивенту с участием звезд ютьюба.

И Лана Роудс, и Райли Рид попали в топ-5 актрис на сайте Pornhub по итогам 2019 года: Лана заняла первую строчку, Райли – четвертую. Обе дамы входят в топ-5 по запросам Pornhub в России.

Поединок прошел в Майами, США.

На ютьюб-канал Джейка Пола подписаны 19,7 млн человек, на канал AnEsonGib – 2,13 млн, на канал Логана Пола – 20,2 млн.

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