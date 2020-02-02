Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили избил сотрудника Росгвардии.

Георгия в компании друга Овика Оганнисяна задержали для проверки документов после того, как спортсмены подняли закладку в подъезде дома на Фрунзенской набережной. Сотрудники Росгвардии увидели, как боксеры вышли из такси и быстро зашли в подъезд. По информации Baza, представители органов правопорядка поднялись за ними и застали их за грязным дельцем.

Мужчин попросили предъявить паспорта. Оганнисян не оказал сопротивления, а Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии по лицу и сломал тому нос. Позже он признался, что метил в челюсть и был уверен, что в случае попадания им удастся уйти. В свертке, найденном у Георгия, обнаружили чуть меньше грамма неизвестного вещества. По информации источника, возможно, это был кокаин, так что помимо нападения на Росгварейца чемпиону России светит обвинение по статье 228.

Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг.

Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.

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