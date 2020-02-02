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Появилось полное видео задержания российского боксера, который ударил росгвардейца
Теперь двукратному чемпиону России грозит серьезное наказание – его делом будет заниматься военный суд.
Telegram-канал Life Shot опубликовал полное видео с камер наблюдения дома на Фрунзенской набережной в Москве, где был задержан российский боксер Георгий Кушиташвили.
С подробностями задержания Кушиташвили можно ознакомиться здесь. Спортсмен вместе с другом приехали на Фрунзенскую набережную в поисках закладки и зашли в подъезд. Через 10 минут на месте появились сотрудники Росгвардии. Через полтора часа мужчин вывели из помещения.
На кадрах видно, что при выходе из подъезда у одного из сотрудников Росгвардии оказался разбит нос – по предварительным данным, ответственность за это несет как раз Кушиташвили.
- Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг.
- Георгий становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.
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