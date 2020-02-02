Other Agency

Появилось полное видео задержания российского боксера, который ударил росгвардейца

Появилось полное видео задержания российского боксера, который ударил росгвардейца
Eurosport

38 мин. назад

Теперь двукратному чемпиону России грозит серьезное наказание – его делом будет заниматься военный суд.

Telegram-канал Life Shot опубликовал полное видео с камер наблюдения дома на Фрунзенской набережной в Москве, где был задержан российский боксер Георгий Кушиташвили.

С подробностями задержания Кушиташвили можно ознакомиться здесь. Спортсмен вместе с другом приехали на Фрунзенскую набережную в поисках закладки и зашли в подъезд. Через 10 минут на месте появились сотрудники Росгвардии. Через полтора часа мужчин вывели из помещения.

На кадрах видно, что при выходе из подъезда у одного из сотрудников Росгвардии оказался разбит нос – по предварительным данным, ответственность за это несет как раз Кушиташвили.

  • Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг.
  • Георгий становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.

«Кровь была повсюду: на стенах, на ковре, везде». Модель из США рассказала об избиении Ковалевым

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь