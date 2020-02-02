Чемпион мира в легком весе по версии WBA Regular Джервонта Дэвис попал в скандальную ситуацию, применив силу по отношению к матери своего ребенка – Андретте Смозерс.

Дэвис вместе с дамой пришли на благотворительный баскетбольный матч в Майами. В один из моментов между парой вспыхнула ссора, и Джервонта, взяв Андретту за горло, вывел ее из зала. Видео инцидента мгновенно разлетелось по твиттеру.

Дэвис называет Смозерс «матерью своего ребенка», потому что они не живут вместе – боксер встречается с бывшей девушкой Флойда Мэйуэзера, Яя (Yaya). По слухам, у них тоже не все хорошо – недавно Джервонта угрожал бывшей Флойда убийством.

После столкновения с женой из инстаграма Дэвиса пропали все публикации.

Джервонту Дэвиса называют «самым желанным соперником» украинского боксера Василия Ломаченко.

Статистика американца на профессиональном ринге – 23-0.

Экс-бойфренд ключами сломал нос и избил девушку-бойца MMA. Ей наложили 7 швов

Качай приложение Eurosport для iOS или Android