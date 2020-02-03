Российский боксер Георгий Кушиташвили арестован на два месяца по обвинению в избиении росгвардейца и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как сообщает Mash, сам Кушиташвили отрицает каждое из обвинений – боксер просил для себя домашнего ареста. Он заявил, что не употребляет наркотики и согласился пройти любые тесты.

«Кушиташвили вменяется ч. 1 ст. 228 УК РФ и ч. 2 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья»). Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Прошу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 апреля», – сказала следователь в ходе заседания в гарнизонном военном суде.

Полное видео задержания Кушиташвили можно посмотреть здесь.

Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.

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