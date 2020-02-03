Адвокат Александр Дегтярев, защищающий интересы боксера Георгия Кушиташвили, рассказал свою версию событий, которые привели к аресту его клиента на два месяца. Кушиташвили подозревается в избиении росгвардейца и незаконном приобретении и хранении наркотиков.

«В ночь с пятницы на субботу Георгий и Овик (речь про боксера Овика Оганнисяна – прим. Eurosport) отдыхали в кафе. После этого они решили продолжить отдых в доме на Фрунзенской набережной. Поехали в гости к своим знакомым. Пояснить почему на данный момент не могу. Они приехали на такси. Зашли в подъезд, где встретили трех молодых людей. С учетом освещения разглядеть знаки отличия не представлялось возможным.

Эти люди не представились, не показали служебные удостоверения. Сразу подошли к спортсменам и попытались их задержать с применением приемов борьбы. Началась суматоха. Один из сотрудников Росгвардии по своей неуклюжести поскользнулся и ударился носом о перила лестницы. Потасовка закончилась. Георгий и Овик поняли, что перед ними не бандиты, а сотрудники силовых ведомств. Начался диалог, по итогам которого все спустились вниз. Что видел таксист, который, по всей видимости, ждал нового вызова.

Он [сотрудник Росгвардии] говорит, что в рамках потасовки Георгий нанес ему прямой удар в нос. Рассуждая с позиции здравого смысла, Кушиташвили – тяжеловес. Удар Георгия без перчатки – это минимум тысяча килограмм. Если удар пришелся даже по подготовленному человеку, в качестве последствий могут быть два варианта. Один – глубокий нокаут. Другой – летальный исход. Мы не наблюдаем ни одного из вариантов», – приводит слова Дегтярева «Советский спорт».

Полное видео задержания Кушиташвили можно посмотреть здесь.

Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.

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