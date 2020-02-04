Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер признался, что в юности был близок к суициду.

Первый ребенок у американца родился в 19 лет – в то время он работал официантом в закусочной и не думал о спортивной карьере. Девочка Нэия родилась с расщеплением позвоночника, Уайлдер пережил нелегкие пару лет.

«Самый тяжелый момент для меня случился давно, я думаю, когда моя дочь родилась в 2005 году. В 2006 стало хуже – я потерял семью, в какой-то момент у меня на коленях лежал пистолет, я был готов совершить самоубийство. Такие мысли приходят в вашу голову – все мы люди. Эти мысли приходят в голову любому, кто переживает что-то вроде депрессии или проходит через непростые времена.

Вам кажется, что единственный способ покончить со всем этим – самоубийство. Вы не думаете ни о ком другом, вы думаете только о себе и о том, что происходит. Тяжело быть 19-летним пацаном, у которого родился первый ребенок с расстройством», – рассказал Деонтей в интервью BT Sports.

22 февраля Уайлдер проведет реванш против Тайсона Фьюри.

У обоих соперников ни одного поражения в карьере. Американец выиграл 42 боя, британец – 29.

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