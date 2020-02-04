Девушка-боксер из английского Ньюкасла Эйприл Хантер выложила в соцсети фото поцелуя с возлюбленной.

Фотография была сделана на Мальдивах, где однополая любовь запрещена законами шариата. Ислам – государственная религия на островах. По информации The Sun, изначально девушка выложила снимок еще из южноазиатского государства, но из-за опасений родных и друзей удалила пост и перезалила его, вернувшись в Англию.

«До сих пор нелегально быть человеком нетрадиционной сексуальной ориентации на Мальдивах и в других мусульманских странах. В наше время – это сумасшествие. В любом случае, вот, что мы думаем по этому поводу», – подписала пост Эйприл.

На момент публикации фото удалено из соцсетей Хантер. Вероятно, девушка опасается возможных санкций.

По местным законам, за проявление однополой любви на Мальдивах предусмотрено наказание в виде лишения свобода до восьми лет с возможностью избиения провинившегося.

24-летняя спортсменка провела 2 боя на профессиональном ринге и выиграла оба.

Две самые популярные порнозвезды надели боксерские халаты для раскрутки боя блогеров

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере