Other Agency
«Надел на себя кошелек». Мэйуэзер посетил Супербоул в оригинальной и очень дорогой куртке
Флойда Мэйуэзера раскритиковали за дорогой лук.
Непобедимый экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер посетил Супербоул-2020 в эффектном наряде.
Боксер пришел на шоу в куртку от Louis Vuitton стоимость 6,5 тысяч долларов. В куртку вшито сразу четыре сумки того же бренда – три спереди и одна сзади.
Пользователи инстаграм в комментариях раскритиковали Флойда за такой наряд, а самая интересная запись звучит так: «Надел на себя кошелек».
- Боксер завершил карьеру с феноменальной статистикой 50-0.
- За карьеру американец заработал 927 млн долларов.
«Спортивный наркоман». В 2010-х Флойд Мэйуэзер установил рекорд 50-0 и заработал больше всех
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь