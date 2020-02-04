«Надел на себя кошелек». Мэйуэзер посетил Супербоул в оригинальной и очень дорогой куртке

Непобедимый экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях американец Флойд Мэйуэзер посетил Супербоул-2020 в эффектном наряде.

Боксер пришел на шоу в куртку от Louis Vuitton стоимость 6,5 тысяч долларов. В куртку вшито сразу четыре сумки того же бренда – три спереди и одна сзади.

Пользователи инстаграм в комментариях раскритиковали Флойда за такой наряд, а самая интересная запись звучит так: «Надел на себя кошелек».

Боксер завершил карьеру с феноменальной статистикой 50-0.

За карьеру американец заработал 927 млн долларов.

«Спортивный наркоман». В 2010-х Флойд Мэйуэзер установил рекорд 50-0 и заработал больше всех

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