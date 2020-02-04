В Москве задержали двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. Бойцы Росгвардии приняли его вместе с другом в престижном районе Москвы на Фрунзенской набережной. Сотрудники обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов. На досмотре в присутствии понятых у боксера обнаружили пакетик с порошкообразным веществом.

Оказалось, что друзья снимали закладку, в которой находилось чуть меньше грамма кокаина – вещество позже установила экспертиза. Кушиташвили и инструктор подготовки в ЦСКА Овик Оганнисян пытались скрыться, Георгий даже сломал нос одному из стражей правопорядка, но в итоге обоих задержали.

По версии адвоката спортсмена, сотрудник Росгвардии поскользнулся и ударился о перила, что впоследствии вызвало кровотечение. Сам Георгий считает произошедшее подставой со стороны конкурентов – боксер вот-вот должен был отправиться на сборы по подготовке к Олимпиаде-2020.

Чем известен Кушиташвили?

24-летний боксер – лидер сборной России в категории до 81 кг. Он дважды брал золото национального первенства (в 2015-м и 2018-м), а в прошлом году дошел до четвертьфинала ЧМ, где решением судей уступил олимпийскому чемпиону Хулио Ла Крусу из Кубы.

Георгий уже попадал в скандальные ситуации – в 2017 году его не пустили на Украину на чемпионат Европы в Харькове. Кушиташвили честно признался пограничникам, что въезжал на территорию Крыма со стороны России – за это получил трехлетний бан на посещение страны.

Позиция защиты

«Ребята в настоящее время проходят срочную воинскую службу и в Москве находились в отпуске, где в ночь с пятницы на субботу приехали в дом на Фрунзенской набережной в гости к знакомым. В подъезде у них случился конфликт с тремя сотрудниками вневедомственной охраны из-за желания сотрудников Росгвардии задержать боксеров. И эти сотрудники попытались скрутить руки боксерам.

Кушиташвили выступает в тяжелой весовой категории, является членом сборной России и находится на пике формы, готовясь к Олимпиаде. Если бы он нанес удар правой рукой в область головы сотрудника Росгвардии, то, учитывая силу удара примерно в 1000 кг, было бы два варианта: глухой нокаут или возможный летальный исход. В общем, боксеры не нанесли ударов. В противном случае последствия были бы другими.

Мы на сегодняшний момент не знаем, при каких обстоятельствах появился этот пакетик. Версии у нас есть, но пока мы их озвучивать не будем.

Наша позиция такая: боксеры никого не били и ничего не принимали. Боксеры в олимпийской сборной еженедельно сдают анализы, допинг-тесты. Ни один, ни второй никогда не употребляли наркотические вещества», – заявил член Адвокатской палаты Чеченской Республики Александр Дегтерев, который представляет интересны обвиняемых.

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На арест Кушиташвили отреагировал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев: «Кушиташвили неделю назад проходил тест на допинг, пробы ничего не показали. Это его, видимо, кто-то затащил в неприятности, он оступился. Вот у них как раз сборы закончились, они только три дня как приехали назад. С этим надо разобраться, потому что все как-то странновато. Он еженедельно сдает тесты, они бы показали наркотики. Хотим разобраться в ситуации, но оступиться может каждый. А если это действительно так, будем требовать жесткого наказания. Он хороший боксер, спортсмен, не хамил, в драках не был замечен никогда. Удивительно».

Кушиташвили против Ла КрузаGetty Images

Позднее Кремлев объявил, что Кушиташвили временно исключен из состава сборной до окончания следствия: «Пусть он посидит, пока следствие пройдет. Даже если это не будет доказано, то это будет наказание за то, что оказался в такой ситуации. Соответственно, он – мимо Олимпиады, но у нас другой первый номер – Имам Хатаев».

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235-й гарнизонный военный суд отправил Кушиташвили под стражу на два месяца. Хотя на заседании Георгий вновь заявил о невиновности.

Боксеру предъявили обвинение в нападении на сотрудника Росгвардии – штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы до пяти лет, арест до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет. 228-ю статью УК РФ (хранение и сбыт наркотиков) Кушиташвили также вменили – по ней можно отъехать на срок от 10 до 15 лет.

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