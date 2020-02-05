1 февраля украинский боксер Карен Чухаджян в титульном поединке за звание чемпиона WBA International в полусреднем весе победил россиянина Сергея Воробьева.

Поединок состоялся в Калининграде. Многих украинских спортсменов отпугивает участие в соревнованиях на территории России из-за напряженной политической ситуации – у Карена тоже были такие мысли, но боксер вышел на ринг без каких-либо проблем.

«Меня спрашивали, не боялся ли я хейта из-за поездки в Россию. Да, я думал об этом, но не боялся. Я ехал в Россию для того, чтобы привезти титул в Украину. Я уже писал в комментах и последний раз повторю тут: да, я считаю Россию агрессором. Но это не значит, что я ненавижу всех россиян.

Я знаю, что не все россияне поддерживают внешнюю политику своей страны. Отмечу, что за всю мою поездку не было сказано ни одного кривого слова в сторону Украины. Я лишь против тех, кто позволяет поливать мою родину грязью. Я не ехал «в гости к братской стране», я ехал побеждать. Точка. Больше я не хочу говорить на эту тему», – приводит слова боксера Tribuna.com.

В активе 23-летнего боксера 16 побед и одно поражение.

Спортсмен родилcя и живет в Киеве.

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