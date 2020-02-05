Чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBA Джервонта Дэвис загремел в полицию по обвинению в насилии против бывшей подруги.

У сотрудников правоохранительных органов есть запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как Дэвис схватил девушку за горло и выволок с баскетбольного матча знаменитостей во Флориде.

Затем в задней комнате Джервонта «занес руку и сделал движение вперед по отношению к жертве, которое соответствует удару по лицу в тех местах, где потерпевшая получила повреждения губы и левой части челюсти».

Женщина активно сотрудничала со следствием. Она написала письменное заявление с обвинением Дэвиса в побоях и позволила следователям сфотографировать полученные травмы.

Спортсмен выступил с опровержением информации, что он ударил подругу. «Никогда не бил ее. Да, я был агрессивным и велел ей идти со мной. Она – мать моего ребенка, никогда не причинил бы ей вред», – заявил Дэвис.

25-летнего боксера-легковеса задержали власти и отвезли в полицейский участок. Об этом сообщил TMZ Sports.

Ранее Джервонту уже задерживали за нападение на друга в 2017-м, но затем обвинение сняли. Год спустя спортсмена арестовали за уличную драку в Вашингтоне.

Джервонту Дэвиса называют «самым желанным соперником» украинского боксера Василия Ломаченко. Он – протеже Флойда Мэйуэзера и одержал 23 победы в 23 боях на профессиональном ринге.

Боксер Джервонта Дэвис схватил мать своего ребенка за горло и выволок ее с баскетбольного матча

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