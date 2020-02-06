В 103 года ушел из жизни Кирк Дуглас – актер золотой эры Голливуда, обладатель «Оскара», «Золотого глобуса», премии Берлинского кинофестиваля и Гильдии киноактеров США. О смерти сообщил сын актера Майк Дуглас, который также успешно снимается в Голливуде.

У Дугласа-старшего еврейские корни: его родители происходили из Могилевской губернии Российской Империи, а при рождении он носил имя Исер Данилович. Кирк Дуглас появился во время учебы в Американской Академии драматических искусств, но позже родословная все равно мешала пробиться в Голливуд без протекции знакомых.

Кирк стал получать первые роли, и неожиданно в прокате выстрелил фильм «Чемпион» (1949) о тяжелой судьбе боксера-любителя. Герой Дугласа по имени Майкл неожиданно заменил на ринге профессионального боксера, проиграл и был сильно избит – но по закону жанра его заметил известный тренер и пообещал привести к большим победам.

Майкл столкнулся с договорняками и финансовыми махинациями, покинул тренера, а жена ушла к его собственному брату. Он преодолел жизненные неурядицы, вернулся к коучу и дал благословление влюбленным, а главный бой жизни закончился трагично. Не будем спойлерить – лучше посмотрите.

Кирк Дуглас в фильме «Чемпион»Getty Images

Именно «Чемпион» принес Дугласу первую известность: впервые его номинировали на «Оскар» за лучшую мужскую роль, а еще стали узнавать на улицах.

Еще один эпический фильм Дугласа, требующий недюжинной спортивной подготовки – «Спартак» (1960): о том самом легендарном восстании римских рабов. Кирк исполнил главную роль, был лично заинтересован в съемках и долго боролся за экранизацию. Он придумал знаменитую сцену с фразой «Я – Спартак», которую одновременно произносит армия рабов, надеясь укрыть лидера восстания. Воспроизвести это тогдашними средствами звукозаписи не удалось, и на съемочную площадку пригласили 73 тысячи болельщиков местной футбольной команды.

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