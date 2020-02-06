Украинский боксер Александр Усик в стихотворной форме ответил украинскому военнослужащему Леониду Остальцеву, который назвал его и Василия Ломаченко обезьянами.

«Может, я и обезьяна, так твердит один осел. Ты прости меня за слово, без обиды, ты – ковбой.

Сильно бороду ты носишь, мышцы крепкие твои, на словах ты Терминатор, а по сути – первый блин.

Всех пугаешь пистолетом, не забудь мушку спилить, а то больно будет это, будет тяжко заходить.

Голословные ребята, научитесь говорить, а еще лучше учитесь не болтать, а сотворить», – опубликовал 33-летний Усик и добавил: «На словах он Лев Толстой, а на деле холостой. Мир всем».

Остальцев участвовал в вооруженном конфликте на Донбассе.

Усик – бывший абсолютный чемпион мира в весовой категории до 90,7 кг.

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