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Адвокаты Кушиташвили продемонстрировали, как росгвардеец сам сломал себе нос
По версии защиты, чемпион России не прикасался к сотруднику правоохранительных органов.
В ходе судебного процесса по делу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили адвокаты спортсмена продемонстрировали доказательство невиновности их подзащитного.
По версии обвинения, Кушиташвили ударил бойца Росгвардии и сломал ему нос. Защита считает, что это росгвардеец напал на Георгия, но, благодаря быстрой реакции спортсмена, сотрудник правопорядка влетел в стену и сам нанес себе увечья.
Источник: телеграм-канал Mash.
- Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.
- Полное видео задержания Кушиташвили можно посмотреть здесь.
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