В ходе судебного процесса по делу двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили адвокаты спортсмена продемонстрировали доказательство невиновности их подзащитного.

По версии обвинения, Кушиташвили ударил бойца Росгвардии и сломал ему нос. Защита считает, что это росгвардеец напал на Георгия, но, благодаря быстрой реакции спортсмена, сотрудник правопорядка влетел в стену и сам нанес себе увечья.

Источник: телеграм-канал Mash.

Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.

Полное видео задержания Кушиташвили можно посмотреть здесь.

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