Модель, засветившая грудь на игре MLB, стала девушкой блогера-боксера Джейка Пола
Младший брат Логана – настоящий счастливчик.
Джулия Роуз, модель, которая в октябре прошлого года показала грудь на бейсбольном матче между «Вашингтон Нэшионалс» и «Хьюстон Астрос», объявила, что состоит в отношениях с ютьюбером и боксером Джейком Полом.
Сам Джейк еще прошлым летом сыграл фейковую свадьбу с моделью и блогершей Таной Монго. В боксерском поединке против блогера AnEsonGib Пола-младшего поддерживали не только популярные порноактрисы Лана Роудс и Райли Рид, но и Тана с Джулией.
Как пишет The Sun, на афтепати после боя девушки даже устроили шуточную драку, выясняя, кому из них отойдет Джейк. Впрочем, шутка не затянулась надолго – Роуз опубликовала в инстаграме снимок с Монго и подписью «Итак, это случилось».
«Тана очень сильно поддерживала меня. Мы остались в хороших отношениях, мы друзья. Думаю, я влюбился в мир бокса и разлюбил Тану», – заявил Джейк. И опубликовал фото с Джулией.
- Джейк Пол победил AnEsonGib техническим нокаутом в первом раунде.
- Джулия Роуз присутствовала и на поединке Пол-младший – AnEsonGib, и на бое Пола-старшего (Логана) против блогера KSI. В отличие от младшего брата, Логан бой проиграл.
- Следующим соперником Логана Пола может стать скандально известный футболист НФЛ Антонио Браун.
- Также Пол договорился о поединке против тренера Конора Макгрегора по грепплингу – Диллона Дэниса.
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