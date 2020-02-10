Джулия Роуз, модель, которая в октябре прошлого года показала грудь на бейсбольном матче между «Вашингтон Нэшионалс» и «Хьюстон Астрос», объявила, что состоит в отношениях с ютьюбером и боксером Джейком Полом.

Сам Джейк еще прошлым летом сыграл фейковую свадьбу с моделью и блогершей Таной Монго. В боксерском поединке против блогера AnEsonGib Пола-младшего поддерживали не только популярные порноактрисы Лана Роудс и Райли Рид, но и Тана с Джулией.

Как пишет The Sun, на афтепати после боя девушки даже устроили шуточную драку, выясняя, кому из них отойдет Джейк. Впрочем, шутка не затянулась надолго – Роуз опубликовала в инстаграме снимок с Монго и подписью «Итак, это случилось».

«Тана очень сильно поддерживала меня. Мы остались в хороших отношениях, мы друзья. Думаю, я влюбился в мир бокса и разлюбил Тану», – заявил Джейк. И опубликовал фото с Джулией.

Джейк Пол победил AnEsonGib техническим нокаутом в первом раунде.

Джулия Роуз присутствовала и на поединке Пол-младший – AnEsonGib, и на бое Пола-старшего (Логана) против блогера KSI. В отличие от младшего брата, Логан бой проиграл.

Следующим соперником Логана Пола может стать скандально известный футболист НФЛ Антонио Браун.

Также Пол договорился о поединке против тренера Конора Макгрегора по грепплингу – Диллона Дэниса.

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