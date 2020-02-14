Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого на прошлой неделе задержали в Москве с пакетиком кокаина, прошел проверку на наличие наркотических средств в организме.

По информации телеграм-канала Mash, в анализах 24-летнего боксера найден кокаин, а также каннобиноиды – психоактивные вещества, содержащиеся в конопле. «Р-Спорт» сообщает, что врач-психиатр при осмотре обнаружил у Георгия след на вене.

«Видимые телесные повреждения: по проекции локтевой вены след. Запаха алкоголя изо рта нет», – огласил судья материалы уголовного дела.

Кушиташвили выступает в весовой категории до 81 кг. Он становился чемпионом России в 2015 и 2018 годах.

Боксера и его друга задержали сотрудники Росгвардии, Кушиташвили ударил росгвардейца и сломал ему нос.

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