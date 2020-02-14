Getty Images
Фьюри – о подготовке к бою с Уайлдером: «Уделяю много времени куннилингусу – укрепляю челюсть»
Тайсон использует нестандартные методы подготовки.
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что оральный секс с женой помогает ему готовиться к бою с Деонтеем Уайлдером – по мнению британца, это укрепляет челюсть, что необходимо при получении ударов во время поединка.
«Я уверен в своем подбородке. В последнее время уделяю много времени куннилингусу – укрепляю челюсть», — цитирует 31-летнего Фьюри The Sun.
- Первый бой Уайлдера и Фьюри завершился вничью.
- Реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.
«Мастурбирую по семь раз в день». Фьюри рассказал, как готовится к реваншу с Уайлдером